Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что каждый российский обстрел является преступлением против мирных людей и мирных городов. По словам офицера, оккупанты каждую минуту приносят разрушения на нашу землю.

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Изменилась ли ситуация на Востоке

Каждый обстрел и каждое применение крупного калибра на фронте не стоит воспринимать как обыденность. На самом деле за ними стоят разрушенные города, села, уничтоженные дома и забраны жизни людей. Все то, что делает враг – не может остаться безнаказанным.

К сожалению по всему Восточному направлению – от Купянска до Бахмута, от Майорска, Угледара и до Запорожья – не утихают бои. Интенсивность остается такой же, как и раньше,

– рассказал офицер артиллерии.

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Враг использует весь возможный арсенал. Тактику подбирает в зависимости от подразделений, которые выполняют задачи и она может кардинально отличаться. Например, от массированных обстрелов, массированных попыток штурма, применением бронетехники и танков, так и до попыток продвигаться малыми группами под прикрытием артиллерии.

Именно поэтому, как офицер артиллерии я прекрасно понимаю нашу ответственность в приоритете контрбатарейной борьбы. Ведь недаром говорят, что пот артиллерии бережет наших героев-пехотинцев. Поэтому мы должны как можно быстрее найти вражескую пушку и отработать по ней,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Будет ли в дальнейшем враг использовать дроны

Российские захватчики продолжают максимально давить, а для этого используют все имеющиеся средства, как старые советские системы, так и новые разработки.

В оккупантов значительно больше "железа", металлолома, боеприпасов, которые они используют фактически как средство бомбардировки тылов, бомбардируют неприцельно,

– отметил офицер артиллерии.

Враг использует БПЛА различных типов, начиная с Mavic, коптеров, "Орланов", а заканчивая разведывательными дронами, дронами с подсветкой, лазерным целеуказанием. Оккупанты пытаются достичь точности в своей работе. Поэтому украинские воины понимают, что надо строить укрепления, ведь это лучший способ защититься.

"Однако существенного успеха все это врагу не приносит. А самое главное, что не позволяет ему достичь результата, – это ежедневный героизм украинских солдат и офицеров из всех родов войск", – подчеркнул Владимир Назаренко.

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