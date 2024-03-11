Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши що кожен російський обстріл є злочином проти мирних людей та мирних міст. За словами офіцера, окупанти кожної хвилини приносять руйнування на нашу землю.

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Чи змінилися ситуація на Сході

Кожен обстріл і кожне застосування великого калібру на фронті не варто сприймати як буденність. Насправді за ними стоять зруйновані міста, села, знищені будинки та забрані життя людей. Все те, що робить ворог – не може залишитися безкарним.

На жаль по всьому Східному напрямку – від Куп'янська до Бахмута, від Майорська, Вугледара й до Запоріжжя – не вщухають бої. Інтенсивність залишається такою самою, як і раніше,

– розповів офіцер артилерії.

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Ворог використовує весь можливий арсенал. Тактику підбирає залежно від підрозділів, які виконують завдання і вона може кардинально відрізнятися. Наприклад, від масованих обстрілів, масованих спроб штурму, застосуванням бронетехніки й танків, так і до спроб просуватися малими групами під прикриттям артилерії.

Саме тому, як офіцер артилерії я прекрасно розумію нашу відповідальність у пріоритеті контрбатарейної боротьби. Адже недарма кажуть, що піт артилерії береже наших героїв-піхотинців. Тому ми маємо якомога швидше знайти ворожу гармату та відпрацювати по ній,

– наголосив Володимир Назаренко.

Чи надалі ворог використовує дрони

Російські загарбники продовжують максимально тиснути, а для цього використовують всі наявні засоби, як старі радянські системи, так і нові розробки.

В окупантів значно більше "заліза", металолому, боєприпасів, які вони використовують фактично як засіб бомбардування тилів, бомбардують неприцільно,

– зауважив офіцер артилерії.

Ворог використовує БпЛА різних типів, починаючи з Mavic, коптерів, "Орланів", а закінчуючи розвідувальними дронами, дронами з підсвіткою, лазерним цілевказанням. Окупанти намагаються досягти точності у своїй роботі. Відтак українські воїни розуміють, що треба будувати укріплення, адже це найкращий спосіб захиститися.

"Однак суттєвого успіху все це ворогу не приносить. А найголовніше, що не дозволяє йому досягти результату, – це щоденний героїзм українських солдатів та офіцерів з усіх родів військ", – підкреслив Володимир Назаренко.

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