Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников. Зазначимо, що на Бахмутському напрямку протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень.

Дивіться також Кому вигідний скандал з прослушкою німецьких офіцерів: усі версії та чи допоможе це Україні

Ситуація біля Бахмута

Олег Калашников розповів, що останнім часом росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб. Якщо раніше такі випадки були поодинокими, то зараз таких випадків десятки.

Офіцер зазначив, що внаслідок боїв у Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, у ворога є втрати особового складу під час наступів. Водночас велися бої за Іванівське – росіяни зазнали втрат і ЗСУ вдалося повернути деякі позиції. У Богданівці також велися непрості бої, оскільки ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх.

Як зазначив військовий, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. Загарбники не шкодують ані техніки, ані особового складу та намагаються просуватися на деяких локаціях.

Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо,

– пояснив Калашников.

Він зазначив, що наразі необхідні будь-які ресурси. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. Окрім цього потрібні дрони – вони відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках.

Обстановка на фронті