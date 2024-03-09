У щоденному звіті Генштаб зазначав, що в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка ЗСУ відбили 9 атак противника за добу. Ворог намагався знову захопити населені пункти, однак йому це вкотре не вдалося.
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Штурми поблизу Кліщіївки
ЗСУ 8 березня відбили масовий штурм окупантів, який ті намагалися провести в напрямку Кліщіївки.
Відбиття 18 одиниць ворожої техніки за декілька годин – це вам не квіточки на базарі купити,
– зазначили військові.
Повідомляється, що росіяни відправили в бій танки, бойові машини піхоти (БМП) та бронетранспортери з піхотою.
Ворог суне і суне. Тисне. Намагається прорватись. Загнати техніку. Закинути піхоту. Зайти. Заїхати. Заскочити. Намагається нас вибити з позицій і вбити.
Але хрін їм,
– пишуть оборонці з Кліщіївки.
Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони, які корегували розвідувальні безпілотники. Їх росіянам не вдалося придушити.
Більшість техніки вдалося підбити, а частину – повністю знищити. Однак, оскільки штурм ворога вдалося зупинити на території, яка підконтрольна йому, не можна відкидати, що росіяни відтягнуть техніку на ремонт.
ЗСУ відбили штурм росіян біля Кліщіївки: дивіться відео
Ситуація на фронті
- Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив, що протягом останніх двох місяців ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Найзапекліший напрямок – Іванівський, оскільки бої тривають на околиці населеного пункту. Також ситуація важка біля Часового Яру, бо місто має стратегічне значення.
- В Іванівське вже заходили російські війська, однак їх вдалося вибити звідти. Наразі загарбники намагаються як штурмувати, проводити лобові атаки, так і обійти населений пункт. Ситуація там динамічна, однак росіяни контролю не мають.
- Окрім цього, найважчий сьогодні Новопавлівський напрямок – це на захід від міста Мар'їнка. Там росіяни зосереджують основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, окупанти кидають величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка, Побєда та Красногорівка.