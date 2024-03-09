Про це 24 Каналу розказав командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що росіяни не шкодують свого особового складу, техніки та боєприпасів. Він додав, що окупанти нарощують спроможності БпЛА.

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"Якщо проаналізувати останній тиждень, противник успіхів на Бахмутському відтинку не мав ні в напрямку Часового Яру, ні в напрямку Іванівського, ні Кліщіївки, ні Андріївки. Усі позиції, як залишалися за нами, так і залишаються", – наголосив Федоренко.

Стратегічне значення для росіян

Найзапекліший напрямок – Іванівський. Адже бої тривають на околиці населеного пункту. Загарбники намагаються нарощувати зусилля, аби отримувати результат та зрештою окупувати населений пункт. Те саме стосується і напрямку Часового Яру. Для росіян це важливо не лише тактично та політично, але й стратегічно.

Адже Часів Яр – це панівна висота. Якщо вона буде у ворога, то так він зможе взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. Там зможе працювати й ворожа ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню.

Це дуже вдалий плацдарм для розвитку подальших дій щодо окупації Донецької області. Ситуація дуже схожа на ту, яка була минулого року. Навесні в той же самий період часу, саме щодо Часового Яру. Тоді вдалося стабілізувати атаки,

– розповів командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр.

Так українські військові тоді відбили ворога та відкинули його від тих позицій, на яких нині перебувають росіяни. Федоренко вважає, що цього разу Сили оборони України також це зможуть зробити. Адже угруповання противника видихається та зазнає досить суттєвих втрат.

"І по подальших просуваннях противника на Бахмутському відтинку – загалом він успіху мати не буде", – наголосив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Нині триває активна робота з підготовки ліній оборони. Як другої лінії оборони, так і позицій, на яких нині перебувають українські військові. Тривають інженерні облаштування позицій, з яких працює українська зброя.

"Піхотний принцип працює і в безпілотних системах. Чим глибше закопався, чим краще перекрився – тим більше в тебе спроможності залишитися неушкодженим. А значить ефективно виконати бойове завдання і прикрити наші піхотні підрозділи", – наголосив Юрій Федоренко.

Чого прагне ворог

Федоренко зауважив, що окупанти мали частковий успіх щодо населеного пункту Часів Яр. Ворогу важливо вирівняти лівий фланг. Усе, аби зарізати шляхи сполучення української армії та унеможливити прохід угруповання Сил оборони України.

Відповідно, заходу у фланг противнику і відбиття його від населеного пункту Часів Яр. Адже їм важливо тиснути по всій лінії,

– переконаний командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку