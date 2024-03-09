В ежедневном отчете Генштаб отмечал, что в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ВСУ отбили 9 атак противника за сутки. Враг пытался снова захватить населенные пункты, однако ему это в очередной раз не удалось.

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Штурмы вблизи Клещеевки

ВСУ 8 марта отбили массовый штурм оккупантов, который те пытались провести в направлении Клещеевки.

Отражение 18 единиц вражеской техники за несколько часов – это вам не цветочки на базаре купить,

– отметили военные.

Сообщается, что россияне отправили в бой танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры с пехотой.

Враг надвигается и надвигается. Давит. Пытается прорваться. Загнать технику. Забросить пехоту. Зайти. Заехать. Заскочить. Пытается нас выбить с позиций и убить.

Но хрен им,

– пишут защитники из Клещеевки.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники. Их врагам не удалось подавить.

Большинство техники удалось подбить, а часть – полностью уничтожить. Однако, поскольку штурм врага удалось остановить на территории, которая подконтрольна ему, не исключено, что россияне оттянут технику на ремонт.

ВСУ отбили штурм россиян возле Клещеевки: смотрите видео

Ситуация на фронте