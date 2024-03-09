Какая ситуация в Ивановском сейчас, в эфире телемарафона рассказал командир батальонно-тактической группы 4 бригады оперативного значения Нацгвардии. Сергей Сидорин отметил, что враг пытается штурмовать, передает 24 Канал.

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Контролируют ли россияне Ивановское

В пределах села Ивановское продолжаются бои. Накануне оккупанты зашли в населенный пункт. Сейчас захватчики пытаются как штурмовать, проводить лобовые атаки, так и обойти населенный пункт.

Силы обороны Украины находятся в самом населенном пункте. Линия соприкосновения довольно динамичная, позиции переходят из рук в руки. Но чтобы контролировала его Россия в полном объеме, – такого нет. Там находятся Силы обороны Украины. Идут бои,

– подчеркнул Сидорин.

Важно! Вечером 3 марта руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что в пределах населенного пункта продолжаются жесткие бои.

Где расположено Ивановское: смотрите на карте

Какова ситуация на Бахмутском направлении

Утром 9 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.