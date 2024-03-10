Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 разів обстріляв населені пункти та позиції військових з реактивних систем залпового вогню. Найбільше росіяни сконцентрувалися на спробах наступу на Новопавлівському напрямку.

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Ситуація на Сход

Штурми на Бахмутському напрямку: що там відбувається

Росіяни продовжують спроби штурмів на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Бої у напрямку Новопавлівки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Втрати росіян

  • Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.