Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 разів обстріляв населені пункти та позиції військових з реактивних систем залпового вогню. Найбільше росіяни сконцентрувалися на спробах наступу на Новопавлівському напрямку.

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Ситуація на Сход

Куп'янський напрямок. В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок. Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Штурми на Бахмутському напрямку: що там відбувається

Авдіївський напрямок. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Росіяни продовжують спроби штурмів на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Бої у напрямку Новопавлівки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Оріхівський напрямок. Відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Херсонський напрямок. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Що відбувається на Півночі

Волинський та Поліський напрямки. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

Втрати росіян