В целом враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 раз обстрелял населенные пункты и позиции военных из реактивных систем залпового огня. Больше всего россияне сконцентрировались на попытках наступления на Новопавловском направлении.

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Ситуация на Востоке

Штурмы на Бахмутском направлении: что там происходит

Россияне продолжают попытки штурмов на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Бои в направлении Новопавловки: смотрите на карте

Обстановка на Юге

Ситуация на Ореховском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Севере

Потери россиян

  • За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.