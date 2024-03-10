В целом враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 раз обстрелял населенные пункты и позиции военных из реактивных систем залпового огня. Больше всего россияне сконцентрировались на попытках наступления на Новопавловском направлении.
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За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов.