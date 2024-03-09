Звільнення Кліщіївки відбулося 17 вересня 2023 року. Як розповів Еміль Ішкулов, коли ЗСУ ввійшли у населений, вони намагалися ще тиждень втримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Якщо інформацію про це одразу ж поширили у медіа, то росіяни б відреагували.
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Ситуація у Кліщіївці
У 2023 році українцям не вистачило два дні, щоб побудувати позиції у Кліщіївці, коли один з батальйонів ТРО почав поширювати інформацію про звільнення. Тоді росіяни почали штурмувати населений пункт з трьох боків, що призвело до втрати деяких спостережних пунктів. Однак ЗСУ втримали Кліщіївку і продовжують її тримати.
Росіяни постійно її штурмують, намагаються щось промацати, заходять невеликими групами – по дві – три людини. Іноді таких груп буває до десяти на день, вони намагаються продавити якийсь фланг,
– розповів Ішкулов.
Водночас завдяки колективній роботі спільно 5-ю, 93-ю, 92-ю, 28-ю бригадами усе більш-менш тримається. Як тільки відбувається якесь загострення, військові один одному допомагають, направляють скидачів або артилерію.
Однак ситуація ускладнена тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Поблизу Кліщіївки розташований Бахмут, а у ньому – дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролювати, спостерігати. Саме тому захід на позицію, евакуація дуже ускладнені.
Обстановка на Донеччині
- Військові опублікували відео, на якому показали як 8 березня ЗСУ зупинили масований бронетанковий штурм у районі Кліщіївки. Всього росіяни застосували 18 одиниць броньованих машин, щоб вибити оборонців з позицій.
- Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко наголосив, що протягом останніх двох місяців ворог активізувався на Бахмутському напрямку. Однак він не має успіху ні в напрямку Часового Яру, ні в напрямку Іванівського, ні Кліщіївки, ні Андріївки. Усі позиції зберігають ЗСУ.
- Британська розвідка зазначає, що російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року. Найближчою оперативною метою Росії, ймовірно, є захоплення Часового Яру – однак, як пишуть британці, повномасштабна атака на місто малоймовірна.