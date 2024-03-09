Звільнення Кліщіївки відбулося 17 вересня 2023 року. Як розповів Еміль Ішкулов, коли ЗСУ ввійшли у населений, вони намагалися ще тиждень втримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Якщо інформацію про це одразу ж поширили у медіа, то росіяни б відреагували.

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Ситуація у Кліщіївці

У 2023 році українцям не вистачило два дні, щоб побудувати позиції у Кліщіївці, коли один з батальйонів ТРО почав поширювати інформацію про звільнення. Тоді росіяни почали штурмувати населений пункт з трьох боків, що призвело до втрати деяких спостережних пунктів. Однак ЗСУ втримали Кліщіївку і продовжують її тримати.

Росіяни постійно її штурмують, намагаються щось промацати, заходять невеликими групами – по дві – три людини. Іноді таких груп буває до десяти на день, вони намагаються продавити якийсь фланг,

– розповів Ішкулов.

Водночас завдяки колективній роботі спільно 5-ю, 93-ю, 92-ю, 28-ю бригадами усе більш-менш тримається. Як тільки відбувається якесь загострення, військові один одному допомагають, направляють скидачів або артилерію.

Однак ситуація ускладнена тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Поблизу Кліщіївки розташований Бахмут, а у ньому – дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролювати, спостерігати. Саме тому захід на позицію, евакуація дуже ускладнені.

Обстановка на Донеччині