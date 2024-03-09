Освобождение Клещеевки произошло 17 сентября 2023 года. Как рассказал Эмиль Ишкулов, когда ВСУ вошли в населенный, они пытались еще неделю удержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Если информацию об этом сразу же распространили в медиа, то россияне бы отреагировали.

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Ситуация в Клещеевке

В 2023 году украинцам не хватило два дня, чтобы построить позиции в Клещеевке, когда один из батальонов ТРО начал распространять информацию об освобождении. Тогда россияне начали штурмовать населенный пункт с трех сторон, что привело к потере некоторых наблюдательных пунктов. Однако ВСУ удержали Клещеевку и продолжают ее держать.

Россияне постоянно ее штурмуют, пытаются что-то прощупать, заходят небольшими группами – по два – три человека. Иногда таких групп бывает до десяти в день, они пытаются продавить какой-то фланг,

– рассказал Ишкулов.

В то же время благодаря коллективной работе совместно 5-й, 93-й, 92-й, 28-й бригадами все более-менее держится. Как только происходит какое-то обострение, военные друг другу помогают, направляют сбрасыватели или артиллерию.

Однако ситуация осложнена тем, что с осени 2022-го противник начал активно применять FPV-дроны и сбросы. Вблизи Клещеевки расположен Бахмут, а в нем – девятиэтажки, с которых можно нормально летать, контролировать, наблюдать. Именно поэтому заход на позицию, эвакуация очень затруднены.

Обстановка в Донецкой области