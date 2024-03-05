Об этом 24 Каналу рассказал политолог, боец ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что украинские бойцы также проводят рейды. Говорится о спецназовцах и разведке.

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"Могу сказать за Купянское направление, где работает 41 бригада, ОСГВ "Хортица". Зарылись в землю, построили укрепления, потому что наше командование этому вопросу значение придавало всегда. Держат ребята оборону", – рассказал армеец.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

По его словам, оккупанты забрасывают позиции украинских войск КАБами, ракетами, снарядами и минами. Сазонов добавил, что сейчас растет значение артиллерии, дронов и дальнобойных ракет.

Мы тоже так работаем. Мне кажется, что сейчас вот такая война идет, когда держим позиции и мы, и враг, и наносим вред друг другу с помощью дальнобойного оружия,

– сказал военный.

Оккупанты штурмуют позиции украинских защитников на Купянском направлении с октября. Там враг сосредоточил много сил.

"И резервы, и скопление войск. Я не скажу, что, если они что-то перебросят, то это принципиально изменит их количество. Их здесь много было, есть", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Какова ситуация на Купянском направлении