Об этом 24 Каналу рассказал политолог, боец ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что украинские бойцы также проводят рейды. Говорится о спецназовцах и разведке.
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"Могу сказать за Купянское направление, где работает 41 бригада, ОСГВ "Хортица". Зарылись в землю, построили укрепления, потому что наше командование этому вопросу значение придавало всегда. Держат ребята оборону", – рассказал армеец.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
По его словам, оккупанты забрасывают позиции украинских войск КАБами, ракетами, снарядами и минами. Сазонов добавил, что сейчас растет значение артиллерии, дронов и дальнобойных ракет.
Мы тоже так работаем. Мне кажется, что сейчас вот такая война идет, когда держим позиции и мы, и враг, и наносим вред друг другу с помощью дальнобойного оружия,
– сказал военный.
Оккупанты штурмуют позиции украинских защитников на Купянском направлении с октября. Там враг сосредоточил много сил.
"И резервы, и скопление войск. Я не скажу, что, если они что-то перебросят, то это принципиально изменит их количество. Их здесь много было, есть", – подчеркнул Кирилл Сазонов.
Какова ситуация на Купянском направлении
- Ранее в ВСУ заявляли, что враг стянул на Лимано-Купянское направление 122,5 тысячи личного состава. Однако это количество сохраняется еще с осени 2023-го года. Украинские защитники научились справляться с этим. При этом количество российских войск не меняется, ведь россияне постоянно пополняют свои потери.
- В течение 4 марта россияне 7 раз атаковали на этом направлении. Враг это делал в районах Синьковки и Табаевки. Так захватчики пытались улучшить свое тактическое положение.
- Оккупанты впервые ударили по Купянску управляемой авиационной бомбой с кассетными зарядами. Это произошло 3 марта.