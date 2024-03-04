Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что враг впервые ударил по Купянску управляемой авиабомбой с кассетными зарядами. По его словам, попадание зафиксировали 3 марта.

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Это плохая новость

По словам Синегубова впервые зафиксировали удар управляемой авиабомбой, которая несла в себе кассетный снаряд, боевую часть. Кроме этого, это увеличивает зону поражения.

Для нас это плохая новость, поскольку еще больше гражданского населения может пострадать,

– сказал Синегубов.

Россия кроет огнем Харьковскую область.

На Харьковщине зафиксировали попадания