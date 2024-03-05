Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг не уменьшает интенсивность обстрелов населенных пунктов региона. Оккупанты продолжают обстрелы из артиллерии и минометов, активно применяют КАБы, даже те, что "нашпигованы" кассетными боеприпасами.

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Все попытки безрезультатны

Синегубов отметил, что на Лимано-Купянском направлении россияне держат более 100 тысяч военных. Эта цифра неизменна уже не первый месяц.

В то же время противник ежедневно продолжает давить возле Синьковки, Табаевки, пытается реализовать наступательный потенциал. Впрочем, все попытки, по словам главы ОВА, являются бесполезными.

В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы достичь тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных – занять высоты, откуда враг наступает,

– рассказал Синегубов.

Он добавил, что качество вражеских штурмов также отличается от того, как было раньше. Сначала штурмовали танками, но украинские защитники уничтожали технику.

Враг начал штурмовать БТРами, но аналогично без результата для него. Сейчас уже едут на МТ-ЛБ – то есть на так называемых "мотолигах", на которых в штурмовые действия в принципе не идут.

Как отметил Синегубов, из этого уже можно сделать определенные выводы.

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