Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів населених пунктів регіону. Окупанти продовжують обстріли з артилерії та мінометів, активно застосовують КАБи, навіть ті, що "нашпиговані" касетними боєприпасами.

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Усі спроби безрезультатні

Синєгубов зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових. Ця цифра незмінна вже не перший місяць.

Водночас противник щодня продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Втім, усі намагання, за словами очільника ОВА, є даремними.

У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягти тактичних успіхів, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових – зайняти висоти, звідки ворог наступає,

– розповів Синєгубов.

Він додав, що якість ворожих штурмів також відрізняється від того, як було раніше. Спочатку штурмували танками, але українські захисники знищували техніку.

Ворог почав штурмувати БТРами, але аналогічно без результату для нього. Нараз вже їдуть на МТ-ЛБ – тобто на так званих "мотолигах", на яких у штурмові дії в принципі не йдуть.

Як зазначив Синєгубов, з цього вже можна зробити певні висновки.

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