О ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на сегодня, 12 марта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба и онлайн-карту DeepState.
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Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения россиян с вооружением и военной техникой и по одному вражескому пункту управления.
Враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 ударов МЛРС по позициям украинских войск и различных населенных пунктах.
Авиаудары ударили по Прохресу (Черниговская область), Обуховке, Амбарное, Купянск, Петропавловке (Харьковская область), Кривошеевке, Белохоровке (Луганская область), Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новосельвика Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское (Донецкая область), Новоандры Киевка, Новоданиловка, Роботино (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область).
Ситуация на фронте