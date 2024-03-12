О ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на сегодня, 12 марта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба и онлайн-карту DeepState.

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Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения россиян с вооружением и военной техникой и по одному вражескому пункту управления.

Враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 ударов МЛРС по позициям украинских войск и различных населенных пунктах.

Авиаудары ударили по Прохресу (Черниговская область), Обуховке, Амбарное, Купянск, Петропавловке (Харьковская область), Кривошеевке, Белохоровке (Луганская область), Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новосельвика Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское (Донецкая область), Новоандры Киевка, Новоданиловка, Роботино (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область).

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григорьевка и Терны Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Клищеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 16 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Першотравневое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы в Донецкой области. За сутки 11 марта враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников. Бои шли в районах Роботино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. 11 марта россияне однажды попытались штурмовать позиции наших войск.