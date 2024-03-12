Про ситуацію на усіх напрямках фронту станом на сьогодні, 12 березня, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Генштабу та онлайн-мапу DeepState.
Дивіться також Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа здатні надати Україні
Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження росіян із озброєнням та військовою технікою та по одному ворожому пункту управління.
Ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.
Авіаудари вдарили по Прохресу (Чернігівська область), Обухівці, Амбарне, Куп'янськ, Петропавлівці (Харківська область), Кривошиївці, Білохорівці (Луганська область), Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новосельвіка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське (Донецька область), Новоандри Київка, Новоданилівка, Роботине (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область).
Ситуація на фронті