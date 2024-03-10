Оккупанты не останавливаются перед потерями, это давно известно. По словам бывшего главкома Залужного, огромное количество убитых и раненых остановило бы другие армии мира, но не россиян.

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На сколько выросли военные кладбища оккупантов

Изображения только одной части московского Тульского кладбища, например, показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза с октября 2021 года по апрель 2023 года. На соседнем Богородском кладбище за это время добавили целую новую секцию, видимо, утроив его размер,

– приводят данные в материале.

Оба кладбища – вблизи Рязани. Там базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщили в частной американской спутниковой компании Maxar. Эта дивизия участвовала в первых боях против Украины, а потом поехала под Бахмут вместе с "вагнеровцами".

Больше всего новых могил на тех кладбищах, где хоронят бойцов элитных российских подразделений:

Гвардейской воздушно-десантной дивизии;

Гвардейской моторизованной дивизии;

ЧВК "Вагнера".

Ближнее кладбище вблизи Феодосии и Михайловское кладбище вблизи Ставрополя связаны с 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, которая тоже воевала с начала полномасштабного вторжения. И засветилась под Херсоном и Николаевом. В прошлом году ее бойцы потеряли 49 солдат за один день.

Кладбище Алабино в Московской области связано с частями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая осадила Чернигов в начале войны. Во время окружения в феврале 2022 года более 150 бойцов подразделения погибли, около 300 попали в плен.

Для оккупантов вывод неутешительный: за два года на одном месте могил стало больше в четыре раза.

"Я не удивлен явным ростом кладбищ возле баз, поскольку Россия сейчас теряет более 900 военных в день при минимальных территориальных достижениях. Об этом свидетельствуют потери россиян в боях за Авдеевку, где погибло более 16 тысяч их бойцов", – говорит полковник Филипп Ингрэм, бывший офицер разведки британской армии и планировщик НАТО.

На чем базируется анализ западных экспертов

Россияне не приводят официальных данных о своих потерях. Поэтому аналитики работают с фотографиями, предоставленными Maxar Technologies.

Журналисты также расследуют данные. The Economist определил, что около четверти погибших российских солдат находятся в регулярных военных частях, еще четверть – новомобилизованные или добровольцы, а остальные – осужденные, в составе частных военных групп или неизвестные.

Министерство обороны Великобритании считает, что погибли до 70 тысяч россиян, а США убеждены, что количество погибших оккупантов может достигать 120 тысяч.

"Реальность для россиян такова, что увеличение размера этих кладбищ не полностью отражает истинное количество погибших (...) Кладбища или снова увеличатся, или придется строить новые", – говорит полковник Ингрэм.

Он добавляет: для российских властей не является приоритетом репатриация тел, поскольку она не хочет выплачивать компенсации семьям погибших и стремится скрыть истинный масштаб жертв. Поэтому тела оккупантов остаются лежать в степях Украины.

Интересно! В статье The Telegraph упомянуто об исследовании российских журналистов о потерях со стороны оккупационной армии. Об одном из них писал 24 Канал. Когда Россия понесла наибольшие потери в войне и кто чаще всего "едет в один конец" – узнайте здесь.