Окупанти не зупиняються перед утратами, це давно відомо. За словами колишнього головкома Залужного, величезна кількість убитих і поранених зупинила би інші армії світу, але не росіян.

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На скільки зросли військові кладовища окупантів

Зображення лише однієї частини московського Тульського кладовища, наприклад, показують, що кількість могил зросла приблизно в чотири рази з жовтня 2021 року по квітень 2023 року. На сусідньому Богородському кладовищі за цей час додали цілу нову секцію, мабуть, потроївши його розмір,

– наводять дані в матеріалі.

Обидва кладовища – поблизу Рязані. Там базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, повідомили в приватній американській супутниковій компанії Maxar. Ця дивізія брала участь у перших боях проти України, а потім поїхала під Бахмут разом із "вагнерівцями".

Найбільше нових могил на тих цвинтарях, де ховають бійців елітних російських підрозділів:

Гвардійської повітряно-десантної дивізії;

Гвардійської моторизованої дивізії;

ПВК "Вагнера".

Ближнє кладовище поблизу Феодосії і Михайлівське кладовище поблизу Ставрополя пов'язані з 7-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією, яка теж воювала з початку повномасштабного вторгнення. І засвітилася під Херсоном і Миколаєвом. Торік її бійці втратили 49 солдатів за один день.

Кладовище Алабіно в Московській області пов'язане з частинами 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка взяла в облогу Чернігів на початку війни. Під час оточення у лютому 2022 року понад 150 бійців підрозділу загинули, близько 300 потрапили в полон.

Для окупантів висновок невтішний: за два роки на одному місці могил побільшало в чотири рази.

"Я не здивований явним зростанням кладовищ біля баз, оскільки Росія наразі втрачає понад 900 військових на день за мінімальних територіальних здобутків. Про це свідчать втрати росіян у боях за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх бійців", – говорить полковник Філіп Інгрем, колишній офіцер розвідки британської армії та планувальник НАТО.

На чому базується аналіз західних експертів

Росіяни не наводять офіційних даних щодо своїх утрат. Тож аналітики працюють із фотографіями, наданими Maxar Technologies.

Журналісти також розслідують дані. The Economist визначив, що близько чверті загиблих російських солдатів перебувають у регулярних військових частинах, ще чверть – новомобілізовані або добровольці, а решта – засуджені, у складі приватних військових груп або невідомі.

Міністерство оборони Британії уважає, що загинули до 70 тисяч росіян, а США переконані, що кількість загиблих окупантів може сягати 120 тисяч.

"Реальність для росіян така, що збільшення розміру цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих. (...) Кладовища або знову збільшаться, або доведеться розбудовувати нові", – говорить полковник Інгрем.

Він додає: для російської влади не є пріоритетом репатріація тіл, оскільки вона не хоче виплачувати компенсації сім'ям загиблих і прагне приховати справжній масштаб жертв. Тому тіла окупантів лишаються лежати в степах України.

Цікаво! В статті The Telegraph згадано про дослідження російських журналістів щодо втрат з боку окупаційної армії. Про одне з них писав 24 Канал. Коли Росія зазнала найбільших втрат у війні та хто найчастіше "їде в один кінець" – дізнайтеся тут.