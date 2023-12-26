Генерал зауважив, що він переоцінив ставлення російського військового командування до власних втрат на фронті. Про це Головнокомандувач ЗСУ заявив на закритому брифінгу, передає 24 Канал.

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Головнокомандувач ЗСУ розповів про найголовнішу помилку з початку війни

Валерій Залужний зазначив, що війна у 2024 році має відрізнятися від тої, що була у 2023 році, адже в іншому випадку це може становити загрозу перемозі нашої держави над окупантом. Генерал наголосив, що українське військово-політичне командування вже знайшло проблеми та 90% рішень, щоб діяти більш ефективно і зберегти людей.

Попри це Залужний наголосив, що все ж припустився помилки з початку бойових дій проти армії країни-агресорки.

Моя головна помилка була – я вважав, що така кількість втрат, яку ми завдали (росіянам – 24 Канал), зупинить будь-кого. Але не Росію,

– зазначив Залужний.

Водночас генерал запевнив, що наша держава продовжує співпрацювати заради перемоги з партнерами. Ті своєю чергою обіцяли продовжити допомагати Україні.

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