Также российская армия потеряла десятки единиц различной техники и оружия в течение суток. Очередным доказательством больших потерь в бронетехнике является также и то, что враг начал использовать квадроциклы для переброски личного состава вместе с вооружением.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 424 060 (+900) человек,
  • танков – 6731 (+19),
  • боевых бронированных машин – 12850 (+27),
  • артиллерийских систем – 10466 (+38),
  • РСЗВ – 1015 (+3),
  • средства ПВО – 709 (+2),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
  • крылатые ракеты – 1919 (+0),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13752 (+69),
  • специальная техника – 1672 (+6).


Потери врага по состоянию на 10 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинским защитникам удалось уничтожить вражеский РЭБ.

Где враг несет наибольшие потери

Александр Тарнавский сообщил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" происходит 2/3 от всех боевых столкновений на поле боя. Также на этом участке фронта враг несет наибольшие потери.

Так, в течение суток там было ликвидировано 346 оккупантов и уничтожено 61 единицу техники. Среди них:

  • 1 танк,
  • 16 боевых бронемашин,
  • 15 артсистем,
  • 2 ПТРК,
  • 1 СПГ/АГС,
  • 20 автомобилей,
  • 6 единиц спецтехники.

Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БПЛА различных типов.