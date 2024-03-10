Также российская армия потеряла десятки единиц различной техники и оружия в течение суток. Очередным доказательством больших потерь в бронетехнике является также и то, что враг начал использовать квадроциклы для переброски личного состава вместе с вооружением.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 424 060 (+900) человек,

танков – 6731 (+19),

боевых бронированных машин – 12850 (+27),

артиллерийских систем – 10466 (+38),

РСЗВ – 1015 (+3),

средства ПВО – 709 (+2),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),

крылатые ракеты – 1919 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13752 (+69),

специальная техника – 1672 (+6).



Потери врага по состоянию на 10 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинским защитникам удалось уничтожить вражеский РЭБ.

Где враг несет наибольшие потери

Александр Тарнавский сообщил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" происходит 2/3 от всех боевых столкновений на поле боя. Также на этом участке фронта враг несет наибольшие потери.

Так, в течение суток там было ликвидировано 346 оккупантов и уничтожено 61 единицу техники. Среди них:

1 танк,

16 боевых бронемашин,

15 артсистем,

2 ПТРК,

1 СПГ/АГС,

20 автомобилей,

6 единиц спецтехники.

Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БПЛА различных типов.