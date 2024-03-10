Также российская армия потеряла десятки единиц различной техники и оружия в течение суток. Очередным доказательством больших потерь в бронетехнике является также и то, что враг начал использовать квадроциклы для переброски личного состава вместе с вооружением.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 424 060 (+900) человек,
- танков – 6731 (+19),
- боевых бронированных машин – 12850 (+27),
- артиллерийских систем – 10466 (+38),
- РСЗВ – 1015 (+3),
- средства ПВО – 709 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
- крылатые ракеты – 1919 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13752 (+69),
- специальная техника – 1672 (+6).
Потери врага по состоянию на 10 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинским защитникам удалось уничтожить вражеский РЭБ.
Где враг несет наибольшие потери
Александр Тарнавский сообщил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" происходит 2/3 от всех боевых столкновений на поле боя. Также на этом участке фронта враг несет наибольшие потери.
Так, в течение суток там было ликвидировано 346 оккупантов и уничтожено 61 единицу техники. Среди них:
- 1 танк,
- 16 боевых бронемашин,
- 15 артсистем,
- 2 ПТРК,
- 1 СПГ/АГС,
- 20 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники.
Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БПЛА различных типов.