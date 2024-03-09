Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что для российских самолетов уже очертили "красные линии". И теперь оккупанты будут вынуждены дважды думать прежде чем использовать тактическую авиацию.

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Россиян удалось запугать

Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на днях состоялась боевая отработка по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты работы пока неизвестны. Как бы там ни было, но работа на таких расстояниях стала своеобразным сигналом для россиян.

В общем определенный период оккупанты очень активно использовали тактическую авиацию на линии фронта. Чем это закончилось для врага – всем известно.

Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах – это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, или вообще залетать на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная "красная линия", теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты,

– отметил Сергей Братчук.

Вероятно, на некоторое время россияне меньше будут использовать свою тактическую авиацию. Кроме того, они могут искать другие пути для того, чтобы продолжать свои террористические действия.

"Враг сейчас проводит информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить, что это действовали наши мобильно-огневые группы. Мол, они уже знают эти маршруты и "уничтожают" мобильные группы. Поэтому надо помнить об информационной гигиене", – объяснил Братчук.

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