Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Отметим, что ВСУ сбили российский самолет А-50 еще 23 февраля.

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А-50 до сих пор не фиксируют

Юрий Игнат рассказал, что уже длительное время Воздушные Силы не фиксируют самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – его нет ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. В то же время россияне рано или поздно будут поднимать в небо очередной А-50.

Противник заявил, что будут восстанавливать те, находящиеся на хранении – насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно,

– подчеркнул он.

Представитель Воздушных Сил добавил, что захватчикам нужны эти самолеты для того, чтобы планировать удары по Украине, а также проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашей территории.

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