Второе вражеское судно, которое стоит ориентировочно 350 миллионов долларов, ВСУ приземлили 23 февраля. Британские разведчики объяснили, как это событие повлияло на действия оккупантов.

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Что говорят в британской разведке о действиях Кремля после потери двух А-50

В Минобороны Великобритании объяснили, что через неделю после сбития Украиной второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, вероятнее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине.

Разведчики предполагают, что это продлится до тех пор, пока будут продолжаться внутренние расследования:

относительно неспособности защитить еще одно важное средство,

относительно того, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.

Потеря этого средства, который обеспечивал ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов,

– объяснили разведчики.

Они убеждены, что это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить. В Минобороны Великобритании отметили, что вполне вероятно, России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, в том числе:

перепрофилировать самолеты;

принять больший риск ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают.

В Минобороны Великобритании заявили, что усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все более растянут.

Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему,

– заявили разведчики.

Коротко о потере россиянами двух А-50