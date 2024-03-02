Второе вражеское судно, которое стоит ориентировочно 350 миллионов долларов, ВСУ приземлили 23 февраля. Британские разведчики объяснили, как это событие повлияло на действия оккупантов.
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Что говорят в британской разведке о действиях Кремля после потери двух А-50
В Минобороны Великобритании объяснили, что через неделю после сбития Украиной второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, вероятнее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине.
Разведчики предполагают, что это продлится до тех пор, пока будут продолжаться внутренние расследования:
- относительно неспособности защитить еще одно важное средство,
- относительно того, как уменьшить угрозу, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.
Потеря этого средства, который обеспечивал ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов,
– объяснили разведчики.
Они убеждены, что это пробел в возможностях, который Россия не может себе позволить. В Минобороны Великобритании отметили, что вполне вероятно, России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, в том числе:
- перепрофилировать самолеты;
- принять больший риск ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают.
В Минобороны Великобритании заявили, что усталость самолетов и экипажей почти наверняка усилится, когда А-50 вернутся к операциям, а флот будет все более растянут.
Вполне реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему,
– заявили разведчики.
Коротко о потере россиянами двух А-50
- Россия вечером 23 февраля потеряла второй А-50 вместе с экипажем. СМИ со ссылкой на источники в разведке объяснили, что судно сбили с помощью С-200.
- Перед этим А-50 Россия потеряла над Азовским морем вечером 14 января 2024 года. Это стало первым случаем в истории, когда украинские военные сбили этот вражеский самолет.
- Кстати, А-50 стоит от 330 до 500 миллионов долларов, видит цели на расстоянии до 400 километров и не только те, что находятся в воздухе, но и наземные объекты. Именно А-50 обычно помогает россиянам координировать массированные атаки по Украине.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия со времени сбития второго А-50 по состоянию на 29 февраля 2024 года не выводила в небо возле Украины этот самолет.