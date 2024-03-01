Об этом рассказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 1 марта, информирует 24 Канал. К слову, предварительно была информация, что россияне таки решились на этот шаг, но представитель пока этого не подтвердил.

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По его словам, по состоянию на вчера, 29 февраля, в небе возле Украины не было самолетов А-50, а по сегодняшнему дню данные уточняются.

"Очевидно, сделали выводы"

Он сказал, что после уничтожения второго такого самолета несколько последних дней модели таких авиасредств не появлялись и не патрулировали небо.

"Очевидно, сделали выводы, что не стоит вообще этого делать, а возможно есть какие-то другие причины, почему оккупанты сейчас их не используют. Уменьшилось А-50-х", – отметил Игнат.

Спикер также добавил, что россияне понимают, что эффективность его применения далеко в Ростовской области не принесет им желаемого результата. Поэтому, возможно, они и прекратили использование этих самолетов.

В то же время он не исключил, что на замену двум уничтоженным самолетам, может прилететь третий, четвертый и пятый. Но в ВСУ, по словам Игната, ждут этого.

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