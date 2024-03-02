Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз высказался об уничтожении российского А-50. Он отметил в эфире телемарафона, что сегодня, 2 марта, уже шестой день без вражеского самолета радиолокационной разведки над Азовским морем, передает 24 Канал.
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Что сказал Игнат
Спикер ПС ВСУ дал понять, что это – хорошая новость.
Это хороший и приятный для нас факт. Оккупанты не знают, как дальше использовать самолеты, когда они могут пойти "вслед за русским кораблем",
– пояснил он.
Также Игнат отметил, что российские Су-34 и Су-35 уже не могут себя свободно чувствовать в нашем небе. Российские летчики и их командование действуют осторожнее, что дает возможность нашим войскам перевести дыхание.
Что говорит британская разведка
Минобороны Великобритании опубликовало разведывательный обзор. В этом отчете отмечается, что Россия через неделю после потери второго А-50У, вероятнее всего, прекратила полеты этого самолета для поддержки своих военных операций в Украине.
Британская разведка считает, что оккупанты не будут использовать А-50, пока у них будут продолжаться внутренние расследования относительно своей неспособности защитить эти самолеты и относительно способов уменьшения угрозы от украинской ПВО.
Потеря этого средства, которое обеспечивало ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов,
– говорится в отчете.
В Минобороны Великобритании предполагают, что Россия будет вынуждена перепрофилировать самолеты и принять больший риск ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, "в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают".
Возвращение А-50 к операциям может привести к усилению усталости экипажей и самолетов, а российский флот будет все более растянут. Британская разведка не исключает, что Россия попытается вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные А-50, чтобы таким образом смягчить проблему.
Что говорят об А-50
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно отметила, что оккупанты не смогут полноценно заменить А-50 сотней разведывательных БПЛА. По ее словам, россияне уже готовят замену своему потерянному над Азовским морем самолету.
- Не так давно авиационный эксперт Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом заявил, что захватчики не смогут возобновить производство А-50. Эти самолеты являются важным элементом российской ПВО, однако на самом деле государство-террорист такую технику не выпускало, а переоборудовало.