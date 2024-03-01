О нем 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что сейчас на заводе в российском Таганроге находится два А-50, которые враг модернизирует до стандартов А-50У.

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"Кроме того Россия имеет в своем подразделении, которое отвечает за обслуживание А50 и А-50У, еще шесть самолетов и, видимо, уже вернулся из ремонта поврежденный седьмой самолет", – сказал эксперт.

Могут ли россияне выпускать А-50

По словам Романенко, россияне продолжают использовать эти самолеты, поскольку они являются важным элементом их противовоздушной обороны. И на самом деле Россия такую технику не выпускала, а переоборудовала с темпом один самолет на два – три года.

"Первый самолет А-50У в 2011 году россияне сделали, кроме того у них еще несколько самолетов немодернизированных со старым советским аналоговым оборудованием находятся на базах хранения", – отметил он.

Поэтому именно восстанавливать технику они могут. Но вес радиоэлектронного оборудования на А-50 достигает 20 тонн. Соответственно использовалось очень много различных компонентов. И вряд ли оккупанты смогут получить их сейчас, учитывая темпы поставки. То есть, если раньше на переоборудование уходило 2 – 3 года, то так будет 5 – 6.

"Если надо будет, то россияне пригонят их в тот район, который нужно. Но опять проблема – с какого расстояния эти самолеты использовать. Они пробовали со 150 километров прокладывать маршруты – сбили самолет. Пробовали с 250 километров – сбили. Если проложить маршрут за 300 километров, то он просто ничего не будет видеть, и не будет смысла вообще использовать эти самолеты", – добавил Романенко.

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