Таких самолетов у воздушно-космических сил России было всего 6 единиц. Об этом в эфире 24 Канала рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман.

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Что означает уничтожение А50-У

Собеседник пояснил, что ведущие разведку радиолокационные станции работают как зрение человека – их радиолокационные волны не могут загибаться за линию горизонта.

Поэтому, чем выше мы поставим такую станцию, тем дальше она сможет видеть. Таким образом, А50-У – это радиолокационная станция, которая поднята очень высоко в воздух,

– объясняет Алексей Гетьман.

По его словам, этот самолет не слишком современный, но сама станция достаточно дорогая. Поэтому она может наблюдать воздушные цели на расстоянии в сотни километров в зависимости от размера этих целей.

"Для чего она использовалась? Прежде всего, это средства радиоэлектронной борьбы. То есть это радиоэлектронная разведка. Когда поднимались наши истребители или штурмовики, они их видели и корректировали полеты собственной авиации", – говорит майор запаса ВСУ.

Алексей Гетьман объяснил значение А50-У: смотрите видео

Так же он мог и прокладывать маршруты для крылатых ракет, чтобы они могли обходить противовоздушную оборону. Речь не о дырах в ней, а о местах, где средства ПВО стоят не столь плотно.

Это значит, что сейчас им стало сложнее перехватывать наши самолеты и управлять ракетами, которыми они атакуют нас. Это не простой самолет, это воздушная радиолокационная станция, которая очень профессионально может работать.

– подчеркнул Алексей Гетьман.

В то же время он убежден, что россияне не смогут отремонтировать этот самолет. Все благодаря санкциям, закрывшим для России доступ к западным технологиям.

Уничтожение А50-У