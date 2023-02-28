Если же А-50 поврежден, это ограничит российские воздушные операции. Предварительно группа BYPOL сообщила, что два взрыва повредили переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну самолета.
Читайте также Маневрировать и дальше: Пионтковский о реакции Лукашенко на "хлопок" в Мачулищах
Какое значение имел поврежденный российский самолет А-50
Британская разведка отметила, что роль самолета А-50:
- создать распознаваемую картину воздушной обстановки;
- обеспечить координацию действий соседних истребителей.
Хотя повреждения не были официально подтверждены. Однако потеря А-50 будет значительной для России, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства,
– заявили в британской разведке.
По их данным, в результате этой ситуации, вероятно, в строю России останутся 6 исправных А-50.
"...Что еще больше ограничит российские воздушные операции", – заявили разведчики.
Взрывы в Мачулищах: коротко
- 26 февраля на военном аэродроме в Мачулищах раздались два взрыва. По данным BYPOL, они повредили российский самолет А-50, в том числе переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну. Таких самолетов в России всего 9. Цена одного – 330 миллионов долларов.
- Более того, руководитель BYPOL, которая не поддерживает режим Лукашенко, Александр Азаров рассказал, что российский самолет А-50 проводил разведку территории Украины. Вместе с ним в воздух поднимались гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал". Именно он приводил эти ракеты.
- Ответственность за взрывы взяли на себя белорусские партизаны. Более того, они пообещали продолжение. Подготовка к акциям белорусских партизан занимает 3 – 4 месяца.