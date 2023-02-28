Если же А-50 поврежден, это ограничит российские воздушные операции. Предварительно группа BYPOL сообщила, что два взрыва повредили переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну самолета.

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Какое значение имел поврежденный российский самолет А-50

Британская разведка отметила, что роль самолета А-50:

создать распознаваемую картину воздушной обстановки;

обеспечить координацию действий соседних истребителей.

Хотя повреждения не были официально подтверждены. Однако потеря А-50 будет значительной для России, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства,

– заявили в британской разведке.

По их данным, в результате этой ситуации, вероятно, в строю России останутся 6 исправных А-50.

"...Что еще больше ограничит российские воздушные операции", – заявили разведчики.

Обратите внимание! Силовики Лукашенко из-за взрывов в Мачулищах начали искать "виновных". В частности, задержали местную жительницу Кристину Максименко. Кроме того, ищут 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца. В BYPOL отметили, что мужчина, которого ищут силовики, не связан со взрывами в Беларуси.

Взрывы в Мачулищах: коротко