Из-за этого Лукашенко собрал силовиков, приказал усилить проверку на границе. Впоследствии СМИ сообщили, что белорусские силовики ищут 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

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Источники издания сообщили, что Швеца подозревают в диверсии на аэродроме в Мачулищах.

По рабочим чатам сотрудников автопарков в Гомеле разослали ориентировку с фото, развешивать пока не стали. Это посылали не только им, и медикам сообщали, и государственным маршрутщикам. Сказали проявлять бдительность,

– рассказал собеседник.

Согласно ориентировке, 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца ищет Минское районное управление внутренних дел по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля".

Глава инициативы BYPOL, которая не поддерживает режим Лукашенко, Александр Азаров ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что мужчина, которого ищут силовики, не связан со взрывами в Белоруссии.

"Нам это лицо незнакомое. Кто он такой, я не знаю. У них есть задача – устанавливать подозреваемых. Но бог знает, как его установили, они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", – заявил Азаров.

Обратите внимание! После инцидента белорусские силовики уже провели рейд в Мачулищах и задержали местную жительницу Кристину Максименко. Ее взяли под стражу вечером 26 февраля.

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