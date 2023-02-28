Через це Лукашенко зібрав силовиків, наказав посилити перевірку на кордоні. Згодом ЗМІ повідомили, що білоруські силовики шукають 29-річного уродженця тимчасово окупованого Криму Миколу Швеця.

Зауважте Як виглядав російський А-50 в "Мачулищах" перед нібито підривом: супутникові фото

Що відомо про пошук українця в Білорусі

Джерела видання повідомили, що Швеця підозрюють в диверсії на аеродромі в Мачулищах.

По робочих чатів співробітників автопарків у Гомелі розіслали орієнтування з фото, розвішувати поки не стали. Це надсилали не лише їм, і медикам повідомляли, і державним маршрутникам. Сказали виявляти пильність,

– розповів співрозмовник.

Згідно з орієнтуванням, 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця шукає Мінське районне управління внутрішніх справ за підозрою у скоєнні "особливо тяжкого злочину у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

Голова ініціативи BYPOL, яка не підтримує режим Лукашенка, Олександр Азаров відповів на питання журналістів. Він зазначив, що чоловік, якого шукають силовики, не пов'язаний з вибухами у Білорусі.

"Нам це обличчя незнайоме. Хто він такий, я не знаю. Вони мають завдання – встановлювати підозрюваних. Але бог знає, як його встановили, вони ж не розповідають. Випадково проходив вулицею, і ось вони його підозрюють", – заявив Азаров.

Зверніть увагу! Після інциденту білоруські силовики вже провели рейд у Мачулищах та затримали місцеву жительку Христину Максименко. Її взяли під варту ввечері 26 лютого.

Коротко про вибухи в Мачулищах