За допомогою сервісу Planet.com журналісти отримали супутниковий знімок та координати місцеперебування літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, який, ймовірно, був уражений на "Мачулищах" 26 лютого.
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Що видно на супутниковому фото
На фото зі супутника, яке було зроблене 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати А-50 у момент інциденту. Він був у цьому місці востаннє. Це видно на знімках, зроблених 14 та 9 лютого цього року.
Місце дислокації А-50 та МіГ-31К в "Мачулищах" / "Радіо Свобода"
Також на цьому фото видно місце перебування російських літаків, винищувачів МІГ-31К. Вони здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", які можуть вражати відстані до 2 000 кілометрів.
Ці літаки постійно чергують уздовж білорусько-українського кордону. Коли вони підіймаються в небо, по всій Україні запроваджується режим повітряної тривоги. Натомість А-50, який, ймовірно, пошкоджений, проводив розвідку української території та наводив "Кинджали" на об'єкти.
Що відомо про вибухи на "Мачулищах" 26 лютого
- Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали 2 вибухи. На місце одразу прибули силовики та інспектори ДАІ, а по квартирах місцевих мешканців почав ходити ОМОН.
- Попередньо, унаслідок 2 вибухів у літака ДРЛС А-50 ПКС Росії пошкоджено передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену. Відповідальність за вибухи взяли на себе білоруські партизани.
- Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка поки що ніяк не прокоментував інцидент, хоча сам Лукашенко скликав неоголошену нараду з силовиками.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційний Мінськ заперечує інцидент, хоча офіційного повідомлення не було.