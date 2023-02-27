За допомогою сервісу Planet.com журналісти отримали супутниковий знімок та координати місцеперебування літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, який, ймовірно, був уражений на "Мачулищах" 26 лютого.

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Що видно на супутниковому фото

На фото зі супутника, яке було зроблене 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати А-50 у момент інциденту. Він був у цьому місці востаннє. Це видно на знімках, зроблених 14 та 9 лютого цього року.



Місце дислокації А-50 та МіГ-31К в "Мачулищах" / "Радіо Свобода"

Також на цьому фото видно місце перебування російських літаків, винищувачів МІГ-31К. Вони здатні нести гіперзвукові ракети "Кинджал", які можуть вражати відстані до 2 000 кілометрів.

Ці літаки постійно чергують уздовж білорусько-українського кордону. Коли вони підіймаються в небо, по всій Україні запроваджується режим повітряної тривоги. Натомість А-50, який, ймовірно, пошкоджений, проводив розвідку української території та наводив "Кинджали" на об'єкти.

Що відомо про вибухи на "Мачулищах" 26 лютого