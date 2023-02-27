С помощью сервиса Planet.com журналисты получили спутниковый снимок и координаты местоположения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который, вероятно, был поражен на "Мачулищах" 26 февраля.

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Что видно на спутниковом фото

На фото со спутника, сделанное 19 февраля 2023 года, видно, где мог находиться А-50 в момент инцидента. Он был в этом месте в последний раз. Это видно на снимках, сделанных 14 и 9 февраля этого года.



Место дислокации А-50 и МиГ-31К в "Мачулищах" / "Радио Свобода"

Также на этом фото видно место нахождения российских самолетов, истребителей. МИГ-31К. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут поражать расстояния до 2 000 километров.

Эти самолеты постоянно дежурят вдоль белорусско-украинской границы. Когда они поднимаются в небо, по всей Украине вводится режим воздушной тревоги. А-50, который, вероятно, поврежден, проводил разведку украинской территории и приводил "Кинжалы" на объекты.

Что известно о взрывах на "Мачулищах" 26 февраля