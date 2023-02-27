С помощью сервиса Planet.com журналисты получили спутниковый снимок и координаты местоположения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который, вероятно, был поражен на "Мачулищах" 26 февраля.
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Что видно на спутниковом фото
На фото со спутника, сделанное 19 февраля 2023 года, видно, где мог находиться А-50 в момент инцидента. Он был в этом месте в последний раз. Это видно на снимках, сделанных 14 и 9 февраля этого года.
Место дислокации А-50 и МиГ-31К в "Мачулищах" / "Радио Свобода"
Также на этом фото видно место нахождения российских самолетов, истребителей. МИГ-31К. Они способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые могут поражать расстояния до 2 000 километров.
Эти самолеты постоянно дежурят вдоль белорусско-украинской границы. Когда они поднимаются в небо, по всей Украине вводится режим воздушной тревоги. А-50, который, вероятно, поврежден, проводил разведку украинской территории и приводил "Кинжалы" на объекты.
Что известно о взрывах на "Мачулищах" 26 февраля
- Утром 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались 2 взрыва. На место сразу прибыли силовики и инспекторы ГАИ, а по квартирам местных жителей начал ходить ОМОН.
- Предварительно, в результате 2 взрывов у самолета ДРЛС А-50 ПКС России повреждена передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за взрывы взяли на себя белорусские партизаны.
- Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пока никак не прокомментировал инцидент, хотя сам Лукашенко созвал необъявленное совещание с силовиками.
- Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что официальный Минск отрицает инцидент, хотя официального сообщения не было.