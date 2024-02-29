Вечером 23 февраля стало известно о сбитии вражеского А-50. Это уже второе воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которое удалось ликвидировать украинским Силам с начала 2024 года.

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Перезапуск производства А-50 в России

Ряды российской авиации уменьшились из-за уничтожения украинскими Силами самолетов А-50 вечером 23 февраля. После этого в России вдруг решили "придать второе дыхание" производству самолета ДРЛО А-50.

Уже сегодня, 29 февраля, в росСМИ распространили заявление гендиректора российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезова о возобновлении производства самолетов А-50.

Чемезов объяснил это тем, что такие самолеты нужны вооруженным силам России. Однако это не единственная причина, которую он озвучил. Что более, в России начали фантазировать об "успехе экспорта" этих воздушных судов.

Так, по словам гендеректора "Ростех", перезапуск производства А-50 также делают и из-за того, что они якобы "очень хорошо идут на экспорт".

"Ростех" планирует возобновить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, поскольку он нужен сс России и "очень хорошо идет на экспорт",

– заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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