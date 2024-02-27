Самолет оккупантов потерпел крушение в районе села Трудовая Армения в Краснодарском крае. Появились спутниковые кадры с места падения вражеского борта.
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Спутниковые снимки с места падения российского А-50
На сделанных из космоса снимках хутор Трудовая Армения Краснодарского края России, где 24 февраля упал российский самолет дальней разведки А-50. Там видны следы пожара, охватившего площадь примерно в 4 500 квадратных метров.
Спутниковые снимки с места падения А-50 / скриншот из видео
Российский самолет был сбит в результате совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил Украины.
В то же время некоторые российские телеграм-каналы указывали, что причиной катастрофы был "дружественный огонь".
Стоит отметить, что вражеский самолет уничтожили с помощью советского зенитно-ракетного комплекса С-200.
Это уже второй А-50, который упал в районе Азовского моря с начала 2024 года.
Следы от падения самолета А-50 на хуторе Трудовая Армения: смотрите видео
Главное о сбивании А-50
- Ряды российской авиации уменьшились из-за уничтожения Украиной А-50.
- Так, вечером 23 февраля стало известно, что в Краснодарском крае упал самолет. В сети даже появилось видео с его падением.
- Впоследствии в Воздушных силах и Главном управлении разведки информацию официально подтвердили.
- Известно, что сбили российский борт над Азовским морем, однако окончательно "приземлился" он в Краснодарском крае.
- Сбитый Украиной А-50У – это модернизированный российский воздушный командный пункт, который враг использовал для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
- Всего в России осталось уже менее 8 таких воздушных судов, причем часть из них не модернизированы или неисправны.
- Стоит напомнить, что 14 января нашим защитникам тоже удалось сбить российский А-50.