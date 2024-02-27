Літак окупантів зазнав катастрофи в районі села Трудова Вірменія в Краснодарському краї. З'явилися супутникові кадри з місця падіння ворожого борта.

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Супутникові знімки з місця падіння російського А-50

На хроблених з космосу знімках хутір Трудова Вірменія Краснодарського краю Росії, де 24 лютого впав російських літак дальньої розвідки А-50. Там видно сліди пожежі, що охопила площу приблизно в 4500 квадратних метрів.



Супутникові знімки з місця падіння А-50 / скриншот з відео

Російський літак було збито внаслідок спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил України.