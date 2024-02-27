Британські аналітики зазначають, що російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки у них є ще сім таких бойових літаків. Проте, втрата двох досвідчених екіпажів може бути досить відчутною.

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Про що повідомили у британській розвідці

Британська розвідка повідомляє, що найімовірніше російський А-50 було збито ракетою "земля-повітря", коли той перебував над Краснодарським краєм Росії. Втім, там відзначають, що все ж існує мінімальна доля вірогідності того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його.

Зверніть увагу! 14 січня Україна успішно збила перший літак такого типу, після чого російське командування змушене було подумати про безпечніші зони для застосування А-50.

На думку британських аналітиків, Росія може оперативно замінити втрачений літак, оскільки вона має ще 7 А-50, які знаходяться в робочому стані. Проте втрата ще одного досвідченого екіпажу може додатково підвищити тиск на інших пілотів.

Ймовірно, повітряні сили Росії знову подумають про інші зони для діяльності цих літаків, але Україна продемонструвала здатність швидко адаптуватися,

– мовиться в огляді.

Збиття російського літака А-50: що відомо