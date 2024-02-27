Британські аналітики зазначають, що російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки у них є ще сім таких бойових літаків. Проте, втрата двох досвідчених екіпажів може бути досить відчутною.
Дивіться також Бортів А-50 немає кілька днів, – Ігнат про те, як змінилася тактика ворога після втрат в авіації
Про що повідомили у британській розвідці
Британська розвідка повідомляє, що найімовірніше російський А-50 було збито ракетою "земля-повітря", коли той перебував над Краснодарським краєм Росії. Втім, там відзначають, що все ж існує мінімальна доля вірогідності того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його.
На думку британських аналітиків, Росія може оперативно замінити втрачений літак, оскільки вона має ще 7 А-50, які знаходяться в робочому стані. Проте втрата ще одного досвідченого екіпажу може додатково підвищити тиск на інших пілотів.
Ймовірно, повітряні сили Росії знову подумають про інші зони для діяльності цих літаків, але Україна продемонструвала здатність швидко адаптуватися,
– мовиться в огляді.
Збиття російського літака А-50: що відомо
- 23 лютого українські військові збили другий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 над акваторією Азовського моря. На борту збитого літака перебував екіпаж із 10 росіян, всі вони загинули. Серед загиблих було п'ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Зазначається, що така втрата може серйозно підірвати потенціал противника.
- Збиття таких вагомих цілей як А-50, являє собою значущу подію для міжнародної спільноти і є важливою спецоперацією. У Росії залишилося менше восьми таких повітряних бортів, причому частина з них є несправною.
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк підкреслила, що знищення літака А-50 є значущою втратою для противника, оскільки цей літак фактично був "очима" для окупантів.