Ввечері 23 лютого стало відомо про збиття ворожого А-50. Це вже друге повітряне судно далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, яке вдалося ліквідувати українським Силам з початку 2024 року.

Дивіться також БпЛА не замінять збитий А-50, – Гуменюк розповіла, що Росія вже готує наступний літак

Перезапуск виробництва А-50 в Росії

Ряди російської авіації зменшилися через знищення українськими Силами літаків А-50 ввечері 23 лютого. Після цього в Росії раптом вирішили "надати другого дихання" виробництву літака ДРЛС А-50.

Вже сьогодні, 29 лютого, в росЗМІ поширили заяву гендиректора російської корпорації "Ростех" Сергєя Чемезова про відновлення виробництва літаків А-50.

Чемезов пояснив це тим, що такі літаки потрібні збройним силам Росії. Однак це не єдина причина, яку він озвучив. Що більше, у Росії почали фантазувати про "успіх експорту" цих повітряних суден.

Так, за словами гендеректора "Ростех", перезапуск виробництва А-50 також роблять і через те, що вони нібито "дуже добре йдуть на експорт".

"Ростех" планує відновити колишній випуск літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, оскільки він потрібний зс Росії і "дуже добре йде на експорт",

– заявив голова "Ростеха" Сергєй Чемезов.

Знищення А-50: основне