В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал 24 Каналу, что радиолокационная разведка, которую враг проводит с помощью воздушного радара А-50, это лишь один из типов разведки. Ранее он сообщал, что А-50 отсутствует в небе уже четыре дня.

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Не расслабляемся

Враг также может получать разведывательную информацию из разных источников. Это может быть космическая, агентурная разведка и т.д. Все объекты, которые россияне планируют поражать, есть в их базе и выписаны по приоритетности.

Поэтому отсутствие российского А-50 в небе не означает, что будут остановлены массированные ракетные обстрелы Украины.

Не стоит расслабляться в чем-нибудь. Единственное, россияне действительно могут получать меньше информации о наших силах и средствах, способных отражать эту атаку,

– отметил Юрий Игнат.

Напомним, 23 февраля украинские силы сбили уже второй самолет А-50. Первый был поражен 14 января над Азовским морем. Это был первый случай в истории, когда уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В тот день вдобавок наши защитники "приземлили" также российский Ил-22.

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