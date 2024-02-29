Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що радіолокаційна розвідка, яку ворог проводить за допомогою повітряного радара А-50, є лише один з типів розвідки. Раніше він повідомляв, що А-50 немає в небі вже чотири дні.

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Не розслабляємось

Ворог також може отримувати розвідувальну інформацію з різних джерел. Це може бути космічна, агентурна розвідка тощо. Всі об'єкти, які росіяни планують вражати, є в їхній базі та виписані за пріоритетністю.

Тому відсутність російського А-50 в небі не означає, що будуть припинені масовані ракетні обстріли України.

Не варто розслаблятись у чомусь. Єдине, росіяни дійсно можуть мати менше інформації про наші сили та засоби, які здатні відбивати цю атаку,

– наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 23 лютого українські сили збили вже другий літак А-50. Перший уразили 14 січня над Азовським морем. Це був перший випадок в історії, коли знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення. У той день на додачу наші захисники "приземлили" також російський Іл-22.

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