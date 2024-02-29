Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що радіолокаційна розвідка, яку ворог проводить за допомогою повітряного радара А-50, є лише один з типів розвідки. Раніше він повідомляв, що А-50 немає в небі вже чотири дні.

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Не розслабляємось

Ворог також може отримувати розвідувальну інформацію з різних джерел. Це може бути космічна, агентурна розвідка тощо. Всі об'єкти, які росіяни планують вражати, є в їхній базі та виписані за пріоритетністю.

Тому відсутність російського А-50 в небі не означає, що будуть припинені масовані ракетні обстріли України.

Не варто розслаблятись у чомусь. Єдине, росіяни дійсно можуть мати менше інформації про наші сили та засоби, які здатні відбивати цю атаку,
– наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 23 лютого українські сили збили вже другий літак А-50. Перший уразили 14 січня над Азовським морем. Це був перший випадок в історії, коли знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення. У той день на додачу наші захисники "приземлили" також російський Іл-22.

Що відомо про збиття російського ДРЛВ А-50

  • У Повітряних силах завили, що 23 лютого "приземлили" ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Його було збито над Азовським морем, а впав він у Краснодарському краї.

  • Жителі хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краї повідомляли про падіння літального об'єкта та звуки вибухів, які його супроводжували. Також вони публікували відеосвідоцтва пожежі, яка сталася на місці "приземлення".

  • Після падіння літака деякі російські пабліки поширили інформацію, що літак був уражений через "дружній вогонь", тобто росіяни самі випадково збили власний борт.

  • Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня, розповіла, що ліквідація цього літака є дуже болючою втратою для окупантів. За її словами, у росіян ще залишились літаки А-50, але вони мають проблему з особовим складом та укомплектуванням цих літальних апаратів. Раніше повідомлялось, що у збитому літаку загинуло 10 членів його екіпажу.