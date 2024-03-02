Друге вороже судно, яке коштує орієнтовно 350 мільйонів доларів, ЗСУ приземлили 23 лютого. Британські розвідники пояснили, як ця подія вплинула на дії окупантів.

Дивіться також А-50 немає в Азовському морі вже 6-й день: як Росія могла відреагувати на втрату літаків

Що кажуть в британській розвідці про дії Кремля після втрати двох А-50

У Міноборони Великої Британії пояснили, що через тиждень після збиття Україною другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50У Росія, найімовірніше, припинила польоти цього літака на підтримку операцій в Україні.

Розвідники припускають, що це триватиме до того часу, поки триватимуть внутрішні розслідування:

щодо нездатності захистити ще один важливий засіб,

щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона.

Втрата цього засобу, який забезпечував щоденне командування та управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків,

– пояснили розвідники.

Вони переконані, що це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити. У Міноборони Великої Британії зазначили, що цілком ймовірно, Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, в тому числі:

перепрофілювати літаки;

прийняти більший ризик заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, якої потребують її сухопутні війська, але яку вони, швидше за все, не отримують.

У Міноборони Великої Британії заявили, що втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий.

Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему,

– заявили розвідники.

Коротко про втрату росіянами двох А-50