Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович в в эфире телемарафона назвал один из них.

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Россияне меньше используют авиацию

Как отметил Олехнович, удар баллистическим вооружением, которое летит по баллистической траектории, для российских захватчиков сейчас самый безопасный путь для атак по Украине. Он отметил, что самолеты оккупанты сейчас используют меньше.

Зато баллистика, их установки, которые не входят в зону риска или входят минимально, используется. И это позволяет врагу довольно безопасно для себя атаковать наши города и инфраструктуру именно баллистическим вооружением.

Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги, связанной с угрозой применения баллистического вооружения, есть считанные минуты для реагирования. Поэтому если в вашем регионе предупреждают о соответствующей угрозе – следует немедленно отправляться в укрытие. Этот простой алгоритм действий может уберечь ваше здоровье и жизнь.

Обратим внимание, что российские военные также едва ли не ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. Только в ночь на 8 марта враг запустил почти 40 "Шахедов", чтобы нанести ими удар по нашей стране.

Удалось уничтожить 33 "Шахеда"