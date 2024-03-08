Управляемые авиационные бомбы стали проблемой для Авдеевки, но россияне бьют ими не только на Востоке. Под удар часто попадает Херсонская область и вообще приграничье. Оккупанты используют КАБы везде, где могут дотянуться.

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Что известно о взрыве в Сумах 8 марта

О том, что в городе слышен взрыв, сообщили корреспонденты "Суспильного" около пяти вечера. В 16:51 Воздушные силы писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.