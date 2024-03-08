Россияне 7 марта в очередной раз обстреляли Сумы. В результате ракетного удара есть пострадавшие и погибшие.

Смотрите также Россияне атаковали Сумы: Зеленский сообщил о погибших в городе

Последствия вражеского удара по Сумам

В Сумской областной военной администрации отметили, что аварийно-спасательные работы завершены.

В результате удара пострадали 26 человек. Там сообщили, что, к сожалению, 2 человека погибли. Еще 6 находятся в медучреждениях.

Также в Сумской ОВА рассказали, что повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. По их данным, всего выбито примерно 135 окон, 10 дверей.

Кроме этого, повреждениям подверглось и помещение больницы. Так, там повреждено 28 окон и 2 двери. "Окна закрыты, проводится уборка территории. Заведение работает, госпитализация проводится", – отметили в Сумской ОВА.

Последствия российской атаки по Сумах / Фото Сумская ОВА

В Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф повреждено административное здание, выбито и повреждено 36 оконных блоков, потолок на 4 этажах, 3 слуховые окна на кровле, помещения гаража, 12 оконных блоков, 6 автомобилей экстренной помощи; оконные блоки в хозяйственных помещениях. Всего повреждено 59 оконных блоков,

– рассказали в Сумской областной военной администрации.

Куда хотят попасть россияне, обстреливая Сумы

Ситуация в Сумской области остается неспокойной. В результате последней атаки есть пострадавшие и серьезные разрушения. Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак отметил, что в марте оккупанты особенно активизировались

"Россияне, как всегда, бьют по мирным жителям, по больницам, по агрофирмам – все это для того, чтобы навести панику на людей, создать агрессию, мол, когда это уже закончится", – пояснил Владимир Бицак.

Однако жители Сумской области понимают планы врага, поэтому проявляют стойкость. Все осознают, насколько весомой является работа Сил обороны, в частности бойцов, которые уничтожают вражеские беспилотники над регионом.