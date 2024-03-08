Росіяни 7 березня вкотре обстріляли Суми. Внаслідок ракетного удару є постраждалі і загиблі.

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Наслідки ворожого удару по Сумах

У Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Внаслідок удару постраждало 26 осіб. Там повідомили, що, на жаль, 2 людини загинули. Ще 6 перебувають в медзакладах.

Також в Сумській ОВА розповіли, що пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. За їхніми даними, всього вибито приблизно 135 вікон, 10 дверей.

Крім цього, пошкоджень зазнало і приміщення лікарні. Так, там пошкоджено 28 вікон та 2 дверей. "Вікна забиті, проводиться прибирання території. Заклад працює, госпіталізація проводиться", – зазначили в Сумській ОВА.

Наслідки російської атаки по Сумах / Фото Сумська ОВА

В Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено адміністративну будівлю, вибито та пошкоджено 36 віконних блоків, стелю на 4 поверхах, 3 слухові вікна на покрівлі, приміщення гаража, 12 віконних блоків, 6 автомобілів екстреної допомоги; віконні блоки в господарських приміщеннях. Всього пошкоджено 59 віконних блоків,

– розповіли в Сумській обласній військовій адміністрації.

Куди хочуть поцілити росіяни, обстрілюючи Суми

Ситуація в Сумській області залишається неспокійною. Внаслідок останньої атаки є постраждалі та серйозні руйнування. Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак зауважив, що в березні окупанти особливо активізувалися.

"Росіяни, як завжди, б'ють по мирних жителях, по лікарнях, по агрофірмах – все це для того, щоб навести паніку на людей, створити агресію, мовляв, коли це вже закінчиться", – пояснив Володимир Біцак.

Однак жителі Сумщини розуміють плани ворога, тому проявляють стійкість. Всі усвідомлюють, наскільки вагомою є робота Сил оборони, зокрема бійців, які знищують ворожі безпілотники над регіоном.