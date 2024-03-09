В эфире телемарафона Офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Александр Олехнович прокомментировал ситуацию. Он отметил, что наши военные ищут способы отогнать дальше от линии соприкосновения авиацию врага.

Читайте также "Землю не отдаем, а закапываем в нее": Данилов проанонсировал продолжение "самолетопада"

Россияне не хотят "лететь в один конец"

Воздушные силы постоянно работают над этим. Постоянно ищут пути, как отогнать авиацию все дальше от линии соприкосновения. Как проредить их количество. И это имеет свои результаты,

– отметил Олехнович.

Он добавил, что в Воздушных силах мониторят российские паблики. И что после каждого успешного сбивания самолетов там можно увидеть, как жалуются пилоты, россияне комментируют, все жалуются на командование. От него требуют определенных действий в отношении наших Сил ПВО.

Журналисты заметили, что россияне практически свели к нулю атаки с авиации Херсонщины. Зато под удары попадают Сумщина, Харьковщина и Донецкая область. Олехнович высказал предположение, что все зависит от воли командования российских захватчиков.

Они же не могут так открыто пойти против их командования. Есть там определенный саботаж, свои предложения. Они тоже хотят остаться живыми, а не лететь в один конец, как сказал командующий Воздушных сил,

– отметил он.

Он добавил, что российские пилоты могут выполнять задания под страхом арестов. И что, возможно, среди них есть даже какие-то супермотивированные люди, которые ради выполнения задачи готовы пожертвовать собой.

В этом же эфире Олехнович обратил внимание на удары баллистическим вооружением, летящим по баллистической траектории. По его словам, для российских захватчиков сейчас это самый безопасный путь, чтобы атаковать Украину. Что касается самолетов, то их оккупанты сейчас используют значительно меньше.

Вернемся к баллистике. Враг может использовать установки, которые не входят в зону риска или входят минимально. И что это дает возможность российским захватчикам достаточно безопасно для себя атаковать города Украины и инфраструктуру. Напомним, что игнорировать воздушную тревогу, связанную с угрозой атаки баллистикой, ни в коем случае не стоит. Находитесь в укрытиях, ведь это может уберечь вам жизнь.