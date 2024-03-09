В ефірі телемарафону Офіцер Служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Олександр Олехнович прокоментував ситуацію. Він зауважив, що наші військові шукають способів відігнати далі від лінії зіткнення авіацію ворога.

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Росіяни не хочуть "летіти в один кінець"

Повітряні сили постійно працюють над цим. Постійно шукають шляхи, як відігнати авіацію все далі від лінії зіткнення. Як прорідити їхню кількість. І це має свої результати,

– зауважив Олехнович.

Він додав, що у Повітряних силах моніторять російські пабліки. І що після кожного успішного збивання літаків там можна побачити, як скаржаться пілоти, росіяни коментують, всі нарікають на командування. Від нього вимагають певних дій щодо наших Сил ППО.

Журналісти зауважили, що росіяни практично звели до нуля атаки з авіації Херсонщини. Натомість під удари потрапляють Сумщина, Харківщина та Донеччина. Олехнович висловив припущення, що все залежить від волі командування російських загарбників.

Вони ж не можуть так відкрито піти проти їхнього командування. Є там певний саботаж, свої пропозиції. Вони теж хочуть залишитися живими, а не летіти в один кінець, як сказав командувач Повітряних сил,

– зауважив він.

Він додав, що російські пілоти можуть виконувати завдання під страхом арештів. І що, можливо, серед них є навіть якісь супермотивовані люди, які задля виконання завдання готові пожертвувати собою.

У цьому ж ефірі Олехнович звернув увагу на удари балістичним озброєнням, що летить по балістичній траєкторії. За його словами, для російських загарбників зараз це найбезпечніший шлях, щоб атакувати Україну. Що стосується літаків, то їх окупанти зараз використовують значно менше.

Повернімося до балістики. Ворог може використовувати установки, які не входять у зону ризику або входять мінімально. І що це дає можливість російським загарбникам досить безпечно для себе атакувати міста України й інфраструктуру. Нагадаймо, що ігнорувати повітряну тривогу, пов'язану з загрозою атаки балістикою, ні в якому разі не варто. Перебувайте в укриттях, адже це може вберегти вам життя.