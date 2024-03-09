В частности, в эфире телемарафона объяснил такое "нововведение" врага представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. Он добавил, что особенно активно оккупанты используют багги на Работинском направлении, передает 24 Канал.

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Почему оккупанты массово пересаживаются на багги

По словам Лиховия, оккупанты массово начали использовать багги по нескольким причинам. Во-первых, таким образом они пытаются обойти минные поля, шлагбаумы. Оккупанты пытаются перебросить личный состав, избегая подрывов на минных полях. Особенно это явление распространено на Роботинском направлении. Там российские военные не оставляют попыток выбить позиции ВСУ.

Во-вторых, использование багги, квадроциклов и других вездеходов свидетельствует о потерях в бронетехнике.

Это свидетельствует о том, что мы выбиваем их бронетехнику: танки, БТР. И они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы",

– добавил Лиховий.

Он не стал говорить, сколько уже ВСУ уничтожили квадроциклов, багги и гольф-каров, однако заверил – счет идет на десятки уничтоженной и подбитой техники.

Враг начал использовать багги на фронте