В частности, в эфире телемарафона объяснил такое "нововведение" врага представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий. Он добавил, что особенно активно оккупанты используют багги на Работинском направлении, передает 24 Канал.
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Почему оккупанты массово пересаживаются на багги
По словам Лиховия, оккупанты массово начали использовать багги по нескольким причинам. Во-первых, таким образом они пытаются обойти минные поля, шлагбаумы. Оккупанты пытаются перебросить личный состав, избегая подрывов на минных полях. Особенно это явление распространено на Роботинском направлении. Там российские военные не оставляют попыток выбить позиции ВСУ.
Во-вторых, использование багги, квадроциклов и других вездеходов свидетельствует о потерях в бронетехнике.
Это свидетельствует о том, что мы выбиваем их бронетехнику: танки, БТР. И они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы",
– добавил Лиховий.
Он не стал говорить, сколько уже ВСУ уничтожили квадроциклов, багги и гольф-каров, однако заверил – счет идет на десятки уничтоженной и подбитой техники.
Враг начал использовать багги на фронте
- О том, что оккупанты начали пересаживаться на квадроциклы, сообщили в конце февраля. Так, 22 февраля Лиховой сообщил о новой "фишке" врага – применении квадроциклов для переброски личного состава.
- В Силах обороны добавляют, что хотя погода и позволяет оккупантам пересаживаться на багги, однако украинские защитники продолжают их уничтожать с помощью FPV-дронов. К примеру, 26 февраля Александр Тарнавский сообщил об уничтожении 10 багги в течение недели и опубликовал видео, как ВСУ метко уничтожают врага.
- Используют багги и на Бахмутском направлении. Так, враг пытается штурмовать участок в направлении Часового Яра, а использует для этого вездеходы. Как пояснил представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, сейчас земля на Бахмутском направлении мягкая, поэтому пешком с амуницией и боекомплектом добираться достаточно сложно. Россияне используют такие маневренные вездеходы, чтобы добраться до линии фронта. В один багги может сесть 5 – 6 человек.