На Запорожском направлении россияне пытаются проводить наступательные действия. Кроме бронетехники, для перемещения малых пехотных групп оккупанты также используют квадроциклы.

Читайте также Россия пойдет в наступление на 5 направлениях: генерал армии в отставке предположил, где будет сложнее всего

Как Силы обороны ликвидируют оккупантов благодаря БпЛА

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опубликовал видео ликвидации одного из вражеских квадроциклов. Россияне пытались провести замену личного состава, однако им "помешал" украинских беспилотник, который вовремя пролетал над ними с боеприпасами.

На видео – пресечена попытка замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Транспортное средство было уничтожено сбросами с БпЛА. Спасибо за меткость воинам 1 отдельной танковой Северской бригады!

– написал Тарнавский.

Украинские воины уничтожают вражескую технику: видео

Он также подчеркнул, что хоть погода и позволяет врагу передвигаться на квадроциклах, Силы обороны такого точно не допустят.

Россия стягивает войска на Запорожское направление