На Запорожском направлении россияне пытаются проводить наступательные действия. Кроме бронетехники, для перемещения малых пехотных групп оккупанты также используют квадроциклы.
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Как Силы обороны ликвидируют оккупантов благодаря БпЛА
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опубликовал видео ликвидации одного из вражеских квадроциклов. Россияне пытались провести замену личного состава, однако им "помешал" украинских беспилотник, который вовремя пролетал над ними с боеприпасами.
На видео – пресечена попытка замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Транспортное средство было уничтожено сбросами с БпЛА. Спасибо за меткость воинам 1 отдельной танковой Северской бригады!
– написал Тарнавский.
Украинские воины уничтожают вражескую технику: видео
Он также подчеркнул, что хоть погода и позволяет врагу передвигаться на квадроциклах, Силы обороны такого точно не допустят.
Россия стягивает войска на Запорожское направление
- Американское издание CNN утверждает, что россияне перебрасывают большое количество войск на Запорожское направление. По их словам, сейчас там 50 тысяч военных.
- Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что после удара по Авдеевке российские силы могут перегруппироваться и после этого перебросить войска на другие направления. На это им понадобится около недели.
- В Генштабе 19 февраля сообщили, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В частности, враг 10 раз безрезультатно пытался атаковать позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области.
- Попытки продвижения вражеских войск на этом участке фиксировали и ранее – однако военные отбили атаку. Во время попытки наступления россиян 17 февраля украинским бойцам удалось уничтожить 18 единиц техники, из них 3 танка.