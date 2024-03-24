Про це 24 Каналу розказала начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що це проявляється у різний спосіб на різних ділянках. Загарбники намагаються витіснити з позицій українських військових.
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"Якщо говорити про ділянку бойового зіткнення на суходолі, безпосередньо там, де позиції проти позиції, Запорізький напрямок – тут продовжуються штурми, продовжується випробовування нас на міцність і намагання витісняти з цих позицій", – сказала Гуменюк.
Утримувати позиції українським захисникам вдається непросто. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що ситуація з коливанням лінії фронту дуже непроста. Утім, це некритично.
Це зрозуміло в тих умовах географічних, в яких ми перебуваємо. Дуже великі відкриті території, на яких неможливо по метру виміряти наскільки посунулись в один чи інший бік. Зайняття тих позицій, які надають безпеку особовому складу, – у пріоритеті,
– зауважила Наталія Гуменюк.
Яка ситуація на лівобережжі Дніпра
Росіяни у напрямку Кринок на Херсонщині не припиняють намагатися штурмувати позиції українських бійців. Ворог це робить навіть тоді, коли йому важко для цього зібрати особовий склад.
"Хоча б одну спробу за добу, але намагаються тримати такий інтенсив. На даному етапі продовжуємо утримувати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", – наголосила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.
Що відбувається на Півдні України: новини
- За даними Генштабу, протягом 23 березня окупанти чотири рази атакували позиції української армії на Оріхівському напрямку.
- На Херсонському напрямку в районі Кринок росіяни двічі безуспішно атакували позиції ЗСУ. Водночас українські військові продовжують нищити загарбників та виснажують їх вздовж усієї лінії боєзіткнення.
- Раніше начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог з усіх сил намагається знаходити резерви та проводити ротацію підрозділів. Усе для того, аби сформувати штурмові відділення та продовжити атакувати плацдарм українських військових на лівобережжі Дніпра.
- При цьому загарбники не припиняють тероризувати цивільних. Останнім часом ситуація з обстрілами на Півдні ускладнилася. Росія гатить фактично безперервно та щоденно.